ترمب في اول مؤتمر صحفي بعد الفوز بالانتخابات: إدارة أوباما هي التي أوجدت داعش

أقر الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بأن روسيا تقف وراء القرصنة ضد الحزب الديمقراطي، في أول مؤتمر صحافي له، منذ فوزه بانتخابات الرئاسة الأميركية.

ويتسلم ترمب مهامه رسمياً كرئيس في 20 كانون الثاني/يناير الحالي، خلفاً للرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما.

القرصنة الروسية

وقال ترمب إن بعض وسائل الإعلام تتداول معلومات مغلوطة بشأن الإدارة الجديدة، مشيراً إلى أن اتهامات القرصنة يجب أن تشمل أطرافاً أخرى بالإضافة لروسيا، مقراً بوجود القرصنة.

وكشف أن هناك من يقوم بتسريب معلومات “عن اجتماعاته بأجهزة الاستخبارات”.

وأضاف ترمب: “سنعمل على تشكيل جبهة دفاعية أمام أعمال القرصنة من أي طرف”.

واعتبر أنه إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحب ترمب “فهذا لصالحنا”. وأضاف أن روسيا يمكن أن تكون شريكاً جيداً في الحرب على تنظيم “داعش”.

اتهام ادارة اوباما

وجدد الرئيس المنتخب اتهاماته بأن إدارة الرئيس أوباما “هي التي أوجدت داعش” على حد تعبيره.

وكرر ترمب نفيه أن تكون هناك علاقات بينه وبين روسيا مثل صفقات عمل أو قروض، وهو ما كان نفاه في تغريدات على تويتر قبل ساعات من بدء المؤتمر.

واعتبر ترمب أنه قدم “أفضل تشكيلة لإدارة أميركية إلى الكونغرس”.