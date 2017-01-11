ترمب في اول مؤتمر صحفي بعد الفوز بالانتخابات: إدارة أوباما هي التي أوجدت داعش

أقر الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بأن روسيا تقف وراء القرصنة ضد الحزب الديمقراطي، في أول مؤتمر صحافي له، منذ فوزه بانتخابات الرئاسة الأميركية.
ويتسلم ترمب مهامه رسمياً كرئيس في 20 كانون الثاني/يناير الحالي، خلفاً للرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما.
القرصنة الروسية
وقال ترمب إن بعض وسائل الإعلام تتداول معلومات مغلوطة بشأن الإدارة الجديدة، مشيراً إلى أن اتهامات القرصنة يجب أن تشمل أطرافاً أخرى بالإضافة لروسيا، مقراً بوجود القرصنة.
وكشف أن هناك من يقوم بتسريب معلومات “عن اجتماعاته بأجهزة الاستخبارات”.
وأضاف ترمب: “سنعمل على تشكيل جبهة دفاعية أمام أعمال القرصنة من أي طرف”.
واعتبر أنه إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحب ترمب “فهذا لصالحنا”. وأضاف أن روسيا يمكن أن تكون شريكاً جيداً في الحرب على تنظيم “داعش”.
اتهام ادارة اوباما
وجدد الرئيس المنتخب اتهاماته بأن إدارة الرئيس أوباما “هي التي أوجدت داعش” على حد تعبيره.
وكرر ترمب نفيه أن تكون هناك علاقات بينه وبين روسيا مثل صفقات عمل أو قروض، وهو ما كان نفاه في تغريدات على تويتر قبل ساعات من بدء المؤتمر.
واعتبر ترمب أنه قدم “أفضل تشكيلة لإدارة أميركية إلى الكونغرس”.
خطط العهد
في سياق آخر، أعلن ترمب أن هناك خططاً لإقامة مصانع بمليارات الدولارات لخلق فرص عمل، لافتاً إلى أنه “نخسر المليارات سنويا بسبب عدم التوازن التجاري مع الصين”.
وحذر من أن سنة 2017 الحالية قد تكون “سيئة وغير منصفة بسبب تركة أوباما”. وأعلن أنه سيعمل على تعديل خطة الرعاية الصحية التي أدخلتها إدارة أوباما.
محامية ترمب
أما محامية ترمب، فقالت إنه “سيكون هناك مستشار أخلاقي لشركات ترمب لمنع أي تعارض للمصالح”، مضيفة أنه “اتخذنا كل الاحتياطات لفصل الرئاسة عن إدارة الشركة”. وكان ترمب قد اشار الى ابنيه سيقومان بإدارة شركاته، مؤكدا انه لن يناقشا أمور الإدارة معه.
هكذا هنأت صابرين زوجها بعيد ميلاده (صورة)
مجلس النواب يستأنف جلسته المسائية في هذه الاثناء برئاسة بري وحضور سلام والوزراء والنواب
دروغبا: رونالدو جدير بالفوز بالكرة الذهبية
عطلة الصحافة في عيدي الميلاد ورأس السنة
المستقبل: على حزب الله إعادة الاعتبار للمصلحة الوطنية والتخلي عن سلاحه وتمكين الدولة من بسط سلطتها الكاملة على جميع الأراضي اللبنانية
Powered By Future Television s.a.l