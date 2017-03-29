ترمب: سنتوصل إلى اتفاق الرعاية الصحية قريباً

صرح الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لأعضاء في مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء، بأنه يتوقع أن يتوصل النواب إلى اتفاق بشأن الرعاية الصحية.

وقال ترمب في حفل استقبال لأعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في البيت الأبيض: “لا أشك في أن هذا سيحدث قريبا جدا”.

وأضاف “أعتقد أنه سيحدث لأننا جميعا تعهدنا بذلك، ديمقراطيين وجمهوريين، تعهدنا جميعا بذلك للشعب الأميركي”.

وسحب رئيس مجلس النواب بول ريان مشروع قانون لإصلاح نظام الرعاية الصحية أعده الجمهوريون ويدعمه ترمب قبل الاقتراع عليه يوم الجمعة الماضي بعد أن فشل في جمع أصوات كافية لإقراره في مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون.

ولم يتطرق ترمب في كلمته لإخفاق المشروع، كما لم يوضح كيف يعتزم التوصل لتوافق بشأن إصلاحات قانون الرعاية الصحية.