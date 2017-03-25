في حادث غريب، أقدم آسيوي الأسبوع الماضي على ترك حذائه مليئاً بالذهب عند بوابات مطار دبي.

وفي التفاصيل التي تكشفت، الخميس، أمام الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي، تبين أن الرجل الذي لم تحدد جنسيته، سرق من منزل مخدومه في نخلة جميرا مبلغ 105 آلاف درهم، و2.6 كيلوغرام سبائك ذهبية بقيمة 385 ألف درهم، وقلادة وخاتماً ذهبيين بـ18 ألف درهم، مستغلا تواجد المجني عليه خارج الإمارات، وحصوله على جواز سفره منه بحجة السفر إلى بلاده.

وعند بلوغه مطار دبي قبل 10 أيام، تفاجأ بحجم التدابير الأمنية وبوابات التفتيش الإلكترونية، فما كان منه إلا أن ترك حذاءه محشواً بالذهب والمال، بحسب ما أوردت صحيفة “البيان”، وتابع رحلته حافي القدمين.

إلا أن السلطات الأمنية تمكنت على ما يبدو من تحديده، وفور عودته تم إلقاء القبض عليه، والتحقيق معه حيث اعترف بجريمته.