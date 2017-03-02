تركيا تهدد الاكراد.. والنظام يستعيد تدمر بغطاء جوي روسي

فيما لا تزال المفاوضات مستمرة لايجاد حل للازمة السورية، اتهمت الخارجية الروسية، الهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة السورية، بإفساد محادثات السلام في جنيف، بعدما رفضت إجراء حوار كامل مع وفد النظام السوري.

وكانت الساعات الاخيرة حملت مفاجأة تمثلت بموافقة النظام للمرة الاولى، على مناقشة عملية الانتقال السياسي.

من جهته، أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن أنقرة اتفقت مع موسكو على أن قوات النظام والمعارضة يجب ألا تحارب بعضها البعض في منطقة الباب.

وأشار الى ان تركيا حذرت الولايات المتحدة من أنها ستقصف القوات الكردية في حال بقائها في منبج، مطالبة بخروجها من هذه المدينة السورية بأسرع ما يمكن، مؤكداً عدم رغبة حكومته لتواصل دعم واشنطن للقوات الكردية في سوريا.

ميدانياً، بدأت قوات “درع الفرات” بالتحرك شرقا نحو مدينة منبج لشن هجوم واسع على أكراد سوريا، في وقت وافقت قوات سوريا الديمقراطية المتحالفة مع الولايات المتحدة على مطلب روسي بتسليم النظام السوري، قرى على خط التماس مع قوات المعارضة السورية المدعومة من تركيا.

ويشمل الاتفاق القرى المحاذية لمنطقة الباب في الجبهة الغربية لمدينة منبج، وعزا المجلس في بيانه الأمر بأنه يهدف الى حماية المدنيين والحفاظ على أمن وسلامة المدينة وريفها وقطع الطريق أمام ما وصفها بالاطماع التركية لإحتلال المزيد من الأراضي السورية.

في المقابل حذرت قوات درع الفرات من أن تسليم قوات سوريا الديمقراطية للبلدات إلى النظام يهدد المنطقة الامنة وحياة المدنيين، متعهدة بأن الجيش الحر سيواصل القتال لاستعادة المناطق.

وفي شأن ميداني آخر، ابلغ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الرئيس فلاديمير بوتين باستكمال عملية استعادة مدينة تدمر من تنظيم “داعش” الارهابي، وذلك باسناد جوي روسي.

من جهة اخرى، اعترف تنظيم “القاعدة” ببلاد المغرب وتنظيم “القاعدة” في جزيرة العرب، بمقتل الرجل الثاني في التنظيم “أبوالخير المصري” في غارة جوية.

وكانت الاستخبارات الأميركية اعلنت مقتل المصري بصاروخ أطلقته طائرة بدون طيار، على سيارة قرب مدينة إدلب السورية.