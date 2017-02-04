تركيا تصفي 51 من داعش شمال سوريا بينهم 4 قادة

استهدف تركيا 59 موقعاً لتنظيم “داعش” وقتلت 51 من عناصره شمال سوريا في إطار توغلها في المنطقة، وفق ما أعلن الجيش التركي، السبت.

وطوقت قوات تركية مدينة الباب الخاضعة لسيطرة التنظيم منذ أسابيع في إطار عملية عسكرية مستمرة منذ أكثر من خمسة أشهر.

وقال الجيش التركي إن أربعة من القتلى من القادة المحليين للتنظيم، لافتاً إلى أن طائراته دمرت 56 مبنى وثلاثة مراكز قيادة في الباب وبزاعة.

من جانبها، نفذت قوات التحالف ثماني ضربات جوية على منطقة الباب، مدمرة موقعين دفاعيين وعربتين مدرعتين.