استدعت تركيا دبلوماسيا كبيرا من السفارة الألمانية اليوم الثلاثاء بعد أن قال رئيس المخابرات الألمانية قبل أيام إنه غير مقتنع بأن رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن هو المسؤول عن محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في تركيا في يوليو تموز الماضي.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن تصريحات رئيس المخابرات الخارجية الألمانية برونو كال التي نشرتها مجلة دير شبيجل يوم السبت تكشف عن “نهج متساهل وحمائي ” لما تصفها أنقرة “منظمة جولن الإرهابية”.

وقالت وزارة الخارجية إنها استدعت القائم بأعمال السفير الألماني وهو دبلوماسي كبير يحل محل السفير في غيابه.