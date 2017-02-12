ترتيب بطولة لبنان لكرة القدم بعد المرحلة 16

واصل العهد انتصاراته وحقق فوزه الخامس على التوالي بعدما تخطى عقبة الراسينغ بيروت 1-0 الاحد على ملعب الرئيس الشهيد رفيق الحريري في صيدا في ختام المرحلة السادسة عشرة من بطولة الدوري اللبناني.
وفي ما يلي ترتيب البطولة
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