ترتيب بطولة لبنان لكرة القدم بعد المرحلة 16

واصل العهد انتصاراته وحقق فوزه الخامس على التوالي بعدما تخطى عقبة الراسينغ بيروت 1-0 الاحد على ملعب الرئيس الشهيد رفيق الحريري في صيدا في ختام المرحلة السادسة عشرة من بطولة الدوري اللبناني.

وفي ما يلي ترتيب البطولة