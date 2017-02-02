ترتيب بطولة غرب اسيا بعد نهاية اليوم الرابع

بعد نهاية اليوم الرابع من منافسات بطولة غرب اسيا لكرة السلة التي تقام في العاصمة الاردنية عمان ،المؤهلة لبطولة اسيا 2017 التي ستقام خلال شهر اب على الاراضي اللبنانية ، اصبح المنتخب اللبناني في المركز الاول باربعة انتصارات ليحقق لقبه الخامس في تاريخ البطولة يليه المنتخب الايراني الذي ضمن تأهله و من ثم ياتي منتخب الاردن بنفس عدد نقاط ايران لكنه يحل ثالثاً بفارق السلات وهو ايضاً سيرافق المنتخب اللبناني الى بطولة اسيا .

وهذا ترتيب المنتخبات بعد نهاية اليوم الرابع :

-لبنان: 8 نقاط 4 انتصارات من 4 مباريات .

-ايران : 7 نقاط 3 انتصارات من 4 مباريات .

-الاردن : 7 نقاط 3 انتصارات من 4 مباريات.

-العراق : 5 نقاط 3 خسارات من 4 مباريات .

-سوريا : 5 نقاط 3 خسارات من 4 مباريات .

-فلسطين : 4 نقاط 4 خسارات من 4 مباريات .