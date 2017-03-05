ترتيب الدوري اللبناني بعد انتهاء مباريات الاسبوع الـ 19

بعد انتهاء المرحلة التاسعة عشر من منافسات بطولة الدوري اللبناني لكرة القدم ،استمر فريق العهد في صدارة الترتيب بفارق 5 نقاط عن اقرب ملاحقيه فريق النجمة الذي حقق الفوز لتشتعل المنافسه في الجولات الاخيرة فيما تذيل الترتيب فريق الاجتماعي برصيد 8 نقاط الذي سقط رسمياً الى الدرجة الثانية .

-ترتيب الفرق بعد انتهاء مباريات الاسبوع الـ 19:

1-العهد: 40 نقطة .

2-النجمة: 35نقطة .

3-السلام: 33 نقطة.

4-الانصار: 32 نقطة .

5-النبي شيت: 28 نقطة.

6-الصفاء: 27 نقطة .

7-الراسينغ: 27 نقطة .

8-التضامن صور: 24 نقطة .

9-الاخاء الأهلي: 23 نقطة .

10-الساحل: 22 نقطة .

11-طرابلس: 19 نقطة .

12-الاجتماعي: 8 نقاط.