ترتيب الدوري اللبناني بعد انتهاء مباريات الاسبوع الـ 19

بعد انتهاء المرحلة التاسعة عشر من منافسات بطولة الدوري اللبناني لكرة القدم ،استمر فريق العهد في صدارة الترتيب بفارق 5 نقاط عن اقرب ملاحقيه فريق النجمة الذي حقق الفوز لتشتعل المنافسه في الجولات الاخيرة فيما تذيل الترتيب فريق الاجتماعي برصيد 8 نقاط الذي سقط رسمياً الى الدرجة الثانية .
-ترتيب الفرق بعد انتهاء مباريات الاسبوع الـ 19:
1-العهد: 40 نقطة .
2-النجمة: 35نقطة .
3-السلام: 33 نقطة.
4-الانصار: 32 نقطة .
5-النبي شيت: 28 نقطة.
6-الصفاء: 27 نقطة .
7-الراسينغ: 27 نقطة .
8-التضامن صور: 24 نقطة .
9-الاخاء الأهلي: 23 نقطة .
10-الساحل: 22 نقطة .
11-طرابلس: 19 نقطة .
12-الاجتماعي: 8 نقاط.
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