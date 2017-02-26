ترتيب الدوري اللبناني بعد انتهاء مباريات الاسبوع الـ 18

بعد انتهاء المرحلة الثامنة عشر من منافسات بطولة الدوري اللبناني لكرة القدم استمر فريق العهد في صدارة الترتيب بفارق 4 نقاط عن اقرب ملاحقيه فريق السلام زغرتا بعد تعادله في المباراة المؤجلة أمام التضامن وسقوطه أمام النبي شيت لتشتعل المنافسه في الجولات الاخيرة فيما تذيل الترتيب فريق الاجتماعي برصيد 8 نقاط .
-ترتيب الفرق بعد انتهاء مباريات الاسبوع الـ 18:
1-العهد: 37 نقطة .
2-السلام: 33 نقطة.
3-النجمة: 32نقطة .
4-الانصار: 29 نقطة .
5-النبي شيت: 28 نقطة.
6-الصفاء: 27 نقطة .
7-الراسينغ: 27 نقطة .
8-التضامن صور: 24 نقطة .
9-الاخاء الأهلي: 20 نقطة .
10-الساحل: 19 نقطة .
11-طرابلس: 16 نقطة .
12-الاجتماعي: 8 نقاط..
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