ترتيب الدوري اللبناني بعد انتهاء مباريات الاسبوع الـ 18

بعد انتهاء المرحلة الثامنة عشر من منافسات بطولة الدوري اللبناني لكرة القدم استمر فريق العهد في صدارة الترتيب بفارق 4 نقاط عن اقرب ملاحقيه فريق السلام زغرتا بعد تعادله في المباراة المؤجلة أمام التضامن وسقوطه أمام النبي شيت لتشتعل المنافسه في الجولات الاخيرة فيما تذيل الترتيب فريق الاجتماعي برصيد 8 نقاط .

-ترتيب الفرق بعد انتهاء مباريات الاسبوع الـ 18:

1-العهد: 37 نقطة .

2-السلام: 33 نقطة.

3-النجمة: 32نقطة .

4-الانصار: 29 نقطة .

5-النبي شيت: 28 نقطة.

6-الصفاء: 27 نقطة .

7-الراسينغ: 27 نقطة .

8-التضامن صور: 24 نقطة .

9-الاخاء الأهلي: 20 نقطة .

10-الساحل: 19 نقطة .

11-طرابلس: 16 نقطة .

12-الاجتماعي: 8 نقاط..