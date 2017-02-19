ترتيب الدوري اللبناني بعد انتهاء مباريات الاسبوع الـ 17

بعد انتهاء المرحلة السابعة عشر من منافسات بطولة الدوري اللبناني لكرة القدم استمر فريق العهد في صدارة الترتيب بفارق 5 نقاط عن اقرب ملاحقيه فريق النجمة رغم تأجيل مباراة العهد مع التضامن بسبب مشاركات العهد في كأس العالم العربي فيما تذيل الترتيب فريق الاجتماعي برصيد 8 نقاط .

-ترتيب الفرق بعد انتهاء مباريات الاسبوع ال16:

1-العهد: 36 نقطة ناقص مباراة.

2-النجمة: 31نقطة

3-السلام: 30 نقطة.

4-الانصار: 28 نقطة .

5-الصفاء: 27 نقطة .

6-النبي شيت: 25 نقطة.

7-الراسينغ: 24 نقطة .

8-التضامن صور: 20 نقطة ناقص مباراة.

9-الاخاء الأهلي: 20 نقطة .

10-الساحل: 16 نقطة .

11-طرابلس: 16 نقطة .

12-الاجتماعي: 8 نقاط..