ترتيب الدوري اللبناني بعد انتهاء مباريات الاسبوع الـ 17

بعد انتهاء المرحلة السابعة عشر من منافسات بطولة الدوري اللبناني لكرة القدم استمر فريق العهد في صدارة الترتيب بفارق 5 نقاط عن اقرب ملاحقيه فريق النجمة رغم تأجيل مباراة العهد مع التضامن بسبب مشاركات العهد في كأس العالم العربي فيما تذيل الترتيب فريق الاجتماعي برصيد 8 نقاط .
-ترتيب الفرق بعد انتهاء مباريات الاسبوع ال16:
1-العهد: 36 نقطة ناقص مباراة.
2-النجمة: 31نقطة
3-السلام: 30 نقطة.
4-الانصار: 28 نقطة .
5-الصفاء: 27 نقطة .
6-النبي شيت: 25 نقطة.
7-الراسينغ: 24 نقطة .
8-التضامن صور: 20 نقطة ناقص مباراة.
9-الاخاء الأهلي: 20 نقطة .
10-الساحل: 16 نقطة .
11-طرابلس: 16 نقطة .
12-الاجتماعي: 8 نقاط..
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