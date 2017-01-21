ترامب يواصل احتفالاته.. ومسيرات مناهضة له في عواصم العالم

لم ينتظر الرئيس الاميركي الخامس والاربعون طويلا لمباشرة مهامه بعد ادائه اليمني الدستورية.

ففور دخوله الى البيت الابيض وقع الرئيس الاميركي الجديد دونالد ترامب اولى مراسيمه التنفيذية التي قضت بتقليص الاعباء المالية لنظام التأمين الصحي المروف باسم اوباماكير، على ان يحدد الكونغرس لاحقا كيفية الغاء هذا البرنامج.

ترامب الذي واصل السبت الاحتفالات التقليدية لمناسبة توليه سدة الرئاسة، ومنها مراسم صلاة في كاتدرائية واشنطن الوطنية، كان استكمل حتى وقت متأخر من ليل الجمعة المراسم البروتوكولية، فشهد عروضاً عسكرية تمثل الولايات الأميركية المختلفة، من على الجهة الشرقية لمبنى الكابيتول.

كما شارك في ثلاث حفلات راقصة، اختار في احداها اغنية my way للراحل فرانك سيناترا، ليرقص على انغامها مع زوجته السيدة الاولى ميلانيا ترامب، قبل ان ينضم اليهما نائب الرئيس وزوجته، الى جانب عدد من افراد عائلتيهما وكبار المسؤولين.

احتفالات التنصيب الهادئة والمنظمة، ترافقت مع تظاهرات غضب تخطت الحدود وانتقلت الى غالبية دول العالم ولا سيما الاوروبية منها، بالتزامن مع مسيرة مماثلة في واشنطن شارك فيها نحو ربع مليون شخص.

اكثر من 600 مسيرة مناهضة لترامب عمّت شوارع برلين وسيدني ولندن وطوكيو وغيرها شهدت رفع خلال المحتجون، وغالبيتهم من النساء، شعارات تندد بتصريحات الرئيس الاميركي الجديد العنصرية تجاه النساء والمثليين والسود والمسلمين.