ترامب يعلن انسحاب واشنطن من اتفاقية التبادل الحر

LAS VEGAS, NV - OCTOBER 08: Republican presidential candidate Donald Trump speaks during a campaign rally at the Treasure Island Hotel & Casino on October 8, 2015 in Las Vegas, Nevada. During the rally, Trump said people were giving him credit for helping force House Majority Leader Kevin McCarthy to bow out of the race for Speaker of the House. (Photo by Isaac Brekken/Getty Images)
بعد أيام على استلام الرئيس الاميركي دونالد ترامب زمام الامور في اميركا وتم تنصيبه رسمياً لرئاسة الجمهورية، وقع قرارا يقضي ببدء المفاوضات مع المكسيك وكندا، لتغيير شروط اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية.
كما وقع رسمياً، قرار انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية التجارة عبر المحيط الهادئ، وآخر ينص على وقف التوظيف في الهيئات الفدرالية الاميركية.
هذا وهنأ مجلس الوزراء السعودي ترامب، منوهاً بعمق العلاقات بين البلدين، وحرصهما على تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات.
وقال وزير الثقافة والاعلام عادل بن زيد الطريفي، في بيان عقب جلسة حكومية: “ان مجلس الوزراء يعرب عن التهنئة لفخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الاميركية في مناسبة أدائه اليمين الدستورية وتوليه رئاسة الولايات المتحدة”.
واضاف البيان الذي نشرته وكالة الانباء الرسمية “واس”، ان “مجلس الوزراء برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز نوه ب”عمق العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية وحرصهما على تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما”.
من جهة ثانية، تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفيا من الرئيس الأميركي دعاه خلالها لزيارة واشنطن.
وقال البيان إن ترامب أشاد “خلال الاتصال بالجهود المُقدّرة التي تبذلها مصر على صعيد مكافحة الإرهاب وأكد على قوة العلاقات المصرية الأميركية وما تتسم به من طابع استراتيجي”.
وأكد الرئيس الجمهوري “حرصه على الدفع قدماً بالتعاون الثنائي بين الولايات المتحدة ومصر في مختلف المجالات خلال المرحلة المقبلة والارتقاء به إلى آفاق أرحب”، حسب ما أضاف البيان.
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