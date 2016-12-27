ترامب يختار توماس بوسرت مستشارا للبيت الأبيض

اعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اختيار توماس بوسارت النائب السابق لمستشار الأمن الداخلي للرئيس الأسبق جورج بوش مستشارا للبيت الأبيض لشؤون الأمن ومكافحة الإرهاب.

وسيعمل بوسرت كمساعد للرئيس لشؤون الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب، وبالتالي سيكون أكبر مسؤول عن مكافحة الإرهاب، وهو يدير حاليا شركة استشارات لإدارة المخاطر.