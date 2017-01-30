ترامب يحمل المتظاهرين مسؤولية الفوضى في المطارات

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث في البيت الأبيض بواشنطن يوم 22 يناير كانون الثاني 2017. تصوير: جوشوا روبرتس - رويترز
رفض الرئيس الاميركي دونالد ترامب مجددا، الاتهامات بان مرسومه الذي يقيد دخول مسافرين من 7 دول، تسبب بحدوث فوضى في المطارات الاميركية وحمل “المحتجين وتعطل انظمة الكومبيوتر لخطوط “دلتا” للطيران، مسؤولية ذلك”.
وقال في تغريدة: “ان المشاكل الكبيرة التي حدثت عند المطارات تسبب بها عطل في اجهزة كومبيوتر “دلتا”، والمحتجون ودموع السناتور شومر”، في اشارة الى زعيم الاقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ الذي قطع وعدا أمس بالوقوف في وجه المرسوم ترامب.
وقلل ترامب من “أهمية احتجاز 109 اشخاص من بين 325 الف شخص وصلوا الى الولايات المتحدة”، مضيفا ان الرئيس الجديد لوزارة الامن القومي جون كيلي اكد له ان “كل شيء يسير على ما يرام مع مشاكل قليلة. اجعلوا اميركا آمنة مرة اخرى”.
واضاف في تغريدة اخرى: “البحث عن ارهابيين قبل دخولهم الى بلادنا ليس امرا لطيفا. كان هذا جزءا كبيرا من حملتي”.
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