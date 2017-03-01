ترامب يحدد ملامح سياسته ويتعهد بتدمير داعش

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عزمه على العمل مع الدول الاسلامية الحليفة من أجل القضاء على تنظيم “داعش” الإرهابي.

وفي أول خطاب له أمام الكونغرس حدد ترامب ملامح سياسته، متعهدا بمواجهة ما وصفه بالإرهاب الإسلامي المتشدد، وإصلاح قانون الهجرة.

ووعد بالعمل مع حلفاء الولايات المتحدة وأصدقائها في العالم الاسلامي على إلحاق الهزيمة بتنظيم “داعش”.

وفي خطابه الذي استمر ساعة أكد الرئيس الأميركي تجديد الروح الأميركية، التي لا يمكن فصلُها برأيه عن تدابير صارمة بشأن الهجرة، معلنا بدء ما سماه فصلا جديدا من الفخر الأميركي.

ومن المتوقع أن يوقع ترمب في الأيام المقبلة على مرسوم جديد بشأن الهجرة بدل المرسوم الذي عرقله القضاء، وقد يستثني هذه المرة العراق.

هذا، وسعى ترامب لإعادة طمأنة الحلفاء الذين ما زالوا قلقين مما قاله أثناء حملته الانتخابية بشأن الالتزام بشؤون الدفاع لديهم ومواصلة الدور القيادي العالمي للولايات المتحدة.

ووعد الرئيس الأميركي بمحاربة الجرائم وتخفيف الضرائب عن الطبقة الوسطى والشركات.

وخلال الخطاب، أرسلت مجموعة نساء من الحزب “الديمقراطي الأميركي” رسالة قوية لترامب بطريقة مبتكرة، بهدف تذكيره بحقوق المرأة وارتدن ثيابا بيضاء وجلسن في مرأى من المنصة.

وقبيل خطاب ترامب تظاهر مئات من المحتجين أمام البيت الأبيض تحت شعار الدفاع عن القيم الأميركية، مرددين هتافات منددة بسياساته.