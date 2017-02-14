ترامب يجري تقييما للوضع بعد السجال حول مستشار الامن القومي

القى البيت الابيض الاثنين ظلالا من الشك حول مصير مستشار الامن القومي مايكل فلين باعلانه ان الرئيس دونالد ترامب “يجري تقييما للوضع” بشأن المباحثات التي اجراها فلين مع السفير الروسي في واشنطن قبل انتهاء عهد باراك اوباما.

وقال المتحدث باسم البيت الابيض شون سبايسر ان “الرئيس يجري تقييما للوضع” وانه تحدث لهذه الغاية “مع نائب الرئيس (مايك) بنس واشخاص عديدين آخرين بشأن ما يعتبره الموضوع الاهم على الاطلاق ألا وهو امننا القومي”.