ترامب يتهم أوباما بالتجسس على هاتفه خلال الحملة الرئاسية

اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، سلفه باراك أوباما، بالتجسُس على محادثاته الهاتفية قبل انتخابات الرئاسة في تشرين الاول الماضي.

وتساءل ترامب في سلسلة تغريدات على موقع تويتر، هل من القانوني أن يتجسس رئيس لا يزال في الخدمة، على مرشح للرئاسة قبيل الانتخابات؟

مضيفاً انه سيلجأُ الى محام جيد ويتخذ إجراءً قانونيا بهذه القضية، واصفا اوباما بأنه شخص سيء أو مريض.