ترامب يبدأ عمله من مقر المخابرات: لا خيار سوى القضاء على الإرهاب

في أول يومِ عملٍ كامل له توجه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب إلى مقر وكالة المخابرات المركزية حيث أكد دعمَهُ الكامل له.

وأعلن أن “لا خيار أمام الولايات المتحدة سوى القضاء على الإرهاب”، معتبراً أنه “لم نشهد مثيلاً لمستوى الشر الذي يقومُ به تنظيم داعش من قبل”.

وفي أول اللقاءات مع زعماء العالم، أوضح البيت الأبيض عن اجتماع قريب للرئيس الجديد مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي والرئيس المكسيكي وسط قلق من الطريقة التي ستؤثر بها رئاسته على علاقات واشنطن بهذين البلدين.

وقال شون سبايسرالمتحدث باسم البيت الأبيض إن دونالد ترامب سيلتقي يوم الجمعة المقبل مع تيريزا ماي في واشنطن كأول مسؤول سياسي خارجي يلتقيه ترامب بعد توليه مهامه الرئاسية.

من جهة ثانية، أعلن البيت الأبيض أن الادارة الاميركية في مراحل النقاش الأولى حول نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس.

يذكر أن ترامب كان قد وعد في تصريحات عدة خلال حملته الانتخابية بنقل السفارة إلى القدس.

رد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” على هذا التصريح مؤكداَ أن نقل السفارة لن يخدم الاستقرار في المنطقة ويشكل خطورة متزايدة.

وأضاف موسى أبو مرزوق في تصريحات أن توجهات الرئيس الأمريكي بشأن فلسطين “تُغري الإسرائيليين بمزيد من التطرف”.

وهذه الخطوة في حال اتخذت ستشكل نقضا لسياسة تاريخية للولايات المتحدة وللمجتمع الدولي، على أن مصير مدينة القدس يجب أن يتحدد من خلال المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية كما نصت على ذلك اتفاقيات السلام.

وفي هذا السياق، منحت السلطات الإسرائيلية، تصاريح لبناء نحو 560 وحدة في ثلاث مستوطنات في القدس الشرقية المحتلة، وذلك بعد يومين من تنصيب الرئيس الأميركي، الذي تعهد بدعم إسرائيل أكثر من سلفه.

وقال رئيس لجنة التنظيم والبناء في بلدية القدس مئير ترجمان إن تصاريح البناء هذه ظلت معلقة حتى تنتهي فترة إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، وفق ما نقلت “رويترز” عن الإذاعة الإسرائيلية.

وبالتزامن، شاركَ مئات الآلاف من الأميركيين، معظمُهم نساء، في مظاهرات مناهضة لترامب ومواقفَهُ التي عبّر عنها أثناء حملتِه الانتخابية، وتحولت إلى مسيرات نسائية وحقوقية وبيئية حاشدة، جمعت كل الأعمار والأجناس والأعراق دعماً لحماية الحريات والمساواة، وتأكيدا للحقوق الأساسية والقيم الإنسانية التي يُعدّها المنظمون مُهَدَّدة من قبل الإدارة الأميركية الجديدة.