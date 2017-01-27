ترامب يبحث تصنيف الإخوان منظمة إرهابية.. وبريطانيا تدعوه لتعامل بـ”حذر” مع بوتين

يجري الرئيس الأميركي دونالد ترامب، غدا السبت، أول اتصال هاتفي له كرئيس مع كل من نظيره الروسي فلاديمير بوتن، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، وفق ما أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة.

ولم يخفِ ترامب إعجابه ببوتن، وتحفظ طويلا عن اتهام الاستخبارات الأميركية لروسيا بالتدخل في الانتخابات لصالحه. إلا أنه أقر في 11 يناير الجاري أن روسيا تقف وراء قرصنة معلوماتية استهدفت الحزب الديمقراطي، الامرالذي نفته موسكو.

وعلى صعيد العلاقات الأميركية الألمانية، فقد انتقد ترامب ميركل أكثر من مرة، كان آخرها في 16 يناير الجاري حين قال إن المستشارة الألمانية ارتكبت “خطأ كارثيا” بسياسة السماح لمليون مهاجر بالتدفق على بلادها.

بريطانيا تحذر

من جانبها ،حذرت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، الخميس، الولايات المتحدة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي أعرب الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، عن رغبته بالتقارب معه.

وقالت ماي أمام المشرعين الجمهوريين في فيلادلفيا “عندما نتحدث عن روسيا، فمن الحكمة أن نتخذ مثالا الرئيس (رونالد) ريغان الذي، خلال مفاوضاته مع نظيره الروسي ميخائيل غورباتشوف، اعتاد على اتباع قاعدة ثق ولكن تحقق”.

وأضافت “مع الرئيس بوتين، نصيحتي هي تعاون ولكن بحذر”.

ترامب يبحث تصنيف الإخوان منظمة إرهابية

على صعيد اخر، قال مسؤولون أميركيون وأشخاص مقربون لفريق الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن نقاشا جاريا في إدارة ترامب حول ما إذا كانت الولايات المتحدة يجب أن تعلن جماعة الإخوان منظمة إرهابية وإخضاعها للعقوبات الأميركية.

قالت المصادر إن فصيلا يقوده مايكل فلين مستشار الأمن القومي لترامب يرغب في إدراج جماعة الإخوان إلى قائمتي وزارتي الخارجية والخزانة الأميركيتين للمنظمات الإرهابية الأجنبية.

وأضاف المستشار أن فريق فلين بحث إدراج الجماعة على القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية لكنه قال إنه لم يتضح في نهاية المطاف متى أو ما إذا كانت الإدارة ستمضي قدما في نهاية الأمر في اتخاذ هذه الخطوة.

استقالة كبار موظفي الخارجية

وفي اميركا، قدم مسؤولون كبار في وزارة الخارجية الأميركية، خدموا في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، استقالاتهم قبل تشكيل الفريق البديل، وقد وافق ترامب على هذه الاستقالات.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية مارك تونر: “كما هي العادة خلال كل مرحلة انتقالية، فإن الإدارة المنتهية بالتعاون مع تلك المقبلة، طلبت من جميع المسؤولين في مراكز سياسية تقديم استقالاتهم”.

قال مسؤولون أميركيون وأشخاص مقربون لفريق الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن نقاشا جاريا في إدارة ترامب حول ما إذا كانت الولايات المتحدة يجب أن تعلن جماعة الإخوان منظمة إرهابية وإخضاعها للعقوبات الأميركية.