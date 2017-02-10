ترامب: واثق بنجاحي في معركتي القضائية في شأن مرسوم حظر السفر

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن ثقته بأنه سينجح في معركته القضائية في شان مرسوم حظر السفر، مشددا على “أننالن ندع الذين يريدون إلحاق الأذى بنا أن يدخلوا بلادنا”.

وأكد “أننا سنعزز إجراءات التحقق الصارمة ولن نسمح بدخول من يضمرون لنا شرا”، متعهدا بـ”اتخاذ خطوات جديدة حازمة على الصعيد الأمني الأسبوع المقبل”.