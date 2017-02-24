ترامب هاجم مكتب التحقيقات الفدرالي لعدم وقفه التسريبات الصحافية

انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم علنا، في مبادرة غير معهودة، مكتب التحقيقات الفيديرالي “أف.بي.آي، آخذا عليه “عجزه عن وقف تسريب معلومات متعلقة بالأمن القومي من داخل الجهاز نفسه إلى الصحافة”.

وقال ترامب في تغريداته الصباحية المألوفة: “الإف بي آي عاجز تماما عن وقف مرتكبي “التسريبات” حول الأمن القومي المندسين في حكومتنا منذ وقت طويل”.

أضاف: “لا يمكنهم حتى العثور على مسربي المعلومات داخل الإف بي آي نفسه. إن معلومات سرية تسلم إلى الإعلام، ما يمكن أن يكون له تأثير مدمر على الولايات المتحدة. اعثروا عليهم الآن”.

وجاء ذلك في وقت بثت شبكة “سي.إن.إن” صباح اليوم تقريرا يفيد أن “الإف بي آي” رفض أخيرا طلبا من البيت الأبيض لنفي تقارير إخبارية تحدثت عن اتصالات أجراها أعضاء في فريق حملة ترامب مع عناصر في أجهزة الاستخبارات الروسية خلال 2016.

واستندت الشبكة التلفزيونية في تقريرها إلى “عدد من المسؤولين الاميركيين المطلعين على الملف طلبوا عدم كشف اسمائهم”.

وقال مسؤول في البيت الأبيض للشبكة إن “الطلب قدم إلى الإف بي آي بعدما أفاد الجهاز أن التقارير الإخبارية غير صحيحة”.