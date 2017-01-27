ترامب: من المبكر الحديث عن رفع العقوبات عن روسيا

أكد الرئيس الاميركي دونالد ترامب “اننا نسعى لتعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة وبريطانيا”، مشددا على “اننا نحترم قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي ونسعى للعمل مع بريطانيا لمصلحة البلدين وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيكون رائعا للبريطانيين”.

وفي مؤتمر صحافي مع وفي مؤتمر صحافي مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أشار الى “أننا سنسعى لعلاقات جيدة مع روسيا والصين”، لافتا الى انه “من المبكر الحديث عن رفع العقوبات عن روسيا”.

وأشار الى انه “لدينا علاقات مميزة مع المكسيك”، مؤكدا “أننا سنعمل على ضبط الحدود مع المكسيك وسنعيد التفاوض من أجل علاقات جيدة مع المكسيك”.