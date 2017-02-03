ترامب: فرنسا في ذروة توتر جديد بعد الاعتداء الأخير

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة أن فرنسا في ذروة توتر جديد بعد الاعتداء بالساطور الذي نفذه رجل ضد عسكريين أمام متحف اللوفر في باريس.

وقال ترمب في تغريدة “إرهابي متطرف جديد شن هجوما للتو في متحف اللوفر في باريس وتم عزل السياح. فرنسا في ذروة توتر جديد. كونوا أذكياء أيها الأميركيون”.

ووقع الاعتداء الساعة 09,00 ت غ عند مدخل المتحف الذي يقصده أكبر عدد من الزوار في العالم.

وقال قائد شرطة باريس ميشال كادو إن عسكريا أصيب بجروح طفيفة في الرأس بينما تعرض المهاجم لإصابة خطيرة بالبطن بعد إطلاق أحد العسكريين الأربعة الذين هاجمهم النار عليه، موضحا عدم العثور على متفجرات في الحقيبتين اللتين كانتا بحوزة المهاجم.

وكان مسؤول كبير في الإدارة الأميركية دافع في وقت سابق هذا الأسبوع عن الحظر المؤقت على المهاجرين والمسافرين من 7 دول بأن الولايات المتحدة تحاول تجنب وضعا أمنيا مشابها لما يحصل في فرنسا وغيرها من الدول الأوروبية.

وقال المسؤول “الواقع ان الوضع اليوم في بعض أنحاء فرنسا والمانيا وبلجيكا وغيرها لا نريد حصوله في الولايات المتحدة”، محذرا من “تهديد ارهابي كبير ودائم من الداخل”.

وشهدت فرنسا في 2015 و2016 سلسلة من الاعتداءات غير المسبوقة التي تبناها متطرفون واوقعت 238 قتيلا ومئات الجرحى. كما تم إحباط 17 محاولة اعتداء هذه السنة، بحسب الحكومة.