ترامب بعد لقائه ترودو: سنعمل سويا في مواجهة الإرهاب

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحافي مشترك مع ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو “أننا سنعمل سويا في مواجهة الإرهاب”، مشيرا الى “أننا ناقشنا تعزيز السلام في العالم ونطمح إلى مزيد من التعاون في العلاقات بين البلدين”.

ولفت ترامب الى “أننا تعاملنا بقوة مع المجرمين على الأراضي الأميركية وسوف نتخلص من رجال العصابات خارج البلاد”، مشددا على “أننا نسمح بدخول المحبين لبلادنا ولن نسمح للخطرين”.