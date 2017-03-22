تراجع كبير في القطاع الصناعي.. وهذا عدد المؤسسات التي أقفلت!!

شهد القطاع الصناعي تراجعا ملحوظا بين العام 2011 و 2015
مع اقفال 388 مؤسسة صناعية .
تقرير محاسن حلبي
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أحمد الحريري: مسؤولية قانون الانتخاب على الجميع.. وكلام المشنوق واضح
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