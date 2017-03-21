تدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه جازان

أعلنت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن في بيان لها اليوم أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت عند الساعة(1830) من مساء هذا اليوم الاثنين 1438/6/21هـ الموافق 2017/3/200 م صاروخا باليستيا أطلقته الميليشيات الحوثية من مدينة صنعاء اليمنية باتجاه مدينة جازان السعودية.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) فإنه تم اعتراض الصاروخ وتدميره دون أية أضرار.

وبادرت قوات التحالف الجوية في الحال باستهداف موقع الإطلاق.