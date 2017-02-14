تدريبات الريال الجماعية تشهد عودة رونالدو

تواجد اللاعب الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني في التدريبات الجماعية للفريق استعدادا لمباراة نابولي بدوري الأبطال الأوروبي.

وتحدثت التقارير عن ان المدير الفني للفريق الفرنسي زين الدين زيدان استدعى نجله إنزو للفريق الأول ليكون ضمن اللائحة الكاملة للفريق الملكي الذي سيواجه نابولي ذهابا على ملعب سانتياغو بيرنابيو.

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