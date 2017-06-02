تدابير سير ليل السبت ويوم الاحد لمواكبة مهرجان عيش الاشرفية

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة ما يلي: “لمناسبة إقامة مهرجان في ساحة ساسين – الأشرفية تحت عنوان “عيش الأشرفية”، وذلك عند الساعة 20.00 من يوم السبت 3/6/2017، ستتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تدابير السير التالية:

أولا: بغية تركيب الشاشات والتجهيزات واستكمال أعمال الإضاءة سيتم منع وقوف السيارات ومنع مرور بشكل جزئي (دون إقفالها)، في الشوارع والمتفرعات المؤدية إلى ساحة ساسين، وذلك اعتبارا من الساعة 10.00 من صباح التاريخ المذكور ولحين إنتهاء الاحتفال عند الساعة 3.00 من فجر اليوم التالي.

ثانيا: منع وقوف ومرور السيارات بشكل كامل في ساحة ساسين وجميع المتفرعات المؤدية إليها إعتبارا من الساعة 17.00 من تاريخ المهرجان 3/6/2017 ولحين الإنتهاء.

لذلك يرجى من المواطنين الكرام اخذ العلم، وعدم سلوك منطقة الإحتفال والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم تسهيلا لحركة المرور ومنعا للازدحام”.