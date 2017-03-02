تدابير سير في وسط بيروت من 3 الى 5 الحالي ضمن مشروع تطوير النقل الحضري

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“ضمن مشروع تطوير النقل الحضري لمدينة بيروت الكبرى، ستقوم الشركة المتعهدة بالاشغال التالية: حفر الرصيف عند تقاطع شارعي ويغان – أحمد الداعوق في محلة سوليدير، وذلك إعتبارا من الساعة 9,00 حتى الساعة 19.00 من تاريخ 3/03/2017، حفر قاعدة على الرصيف عند تقاطع أبو شاكر، وذلك إعتبارا من الساعة 9,00 ولغاية الساعة 23.00 من تاريخ 3/03/2017 حتى 5 منه، علما أن هذه الأعمال لن تؤدي الى منع المرور عند التقاطعين المذكورين.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات وارشادات رجال قوى الامن الداخلي، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلا لحركة المرور ومنعا للازدحام”.