تدابير سير في شارع المصارف

صـدر عن المديرية العامة لقـوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة
مـا يلــي:
يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية عامة لمناقشة البيان الوزاري، اعتباراً من الساعة 10.30 من تواريخ 27 و 28 و 29/12/2016، لذلك سيتم اتخاذ تدابير السير التالية:
إخلاء وإقفال شارع المصارف كلياً طيلة فترة انعقاد الجلسة اعتباراً من الساعة 7.00 صباحاً من التواريخ المذكورة وحتى الإنتهاء.
يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم والتقيّد بإرشادات وتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي، وبالإشارات التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة السير ومنعاً للازدحام.
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