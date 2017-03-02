تدابير سير على طريق المطار ليل الاثنين الثلثاء لتمديد قساطل مياه

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة ما يلي:

“ستقوم إحدى الشركات المتعهدة بمد قساطل مياه الشفة على المسلك الشرقي في محلة طريق المطار القديمة مقابل مفرق عين الدلبة، وذلك بتاريخ 6/03/2017 من الساعة 22.00 ولغاية الساعة 5.00 من فجر اليوم التالي. وستؤدي هذه الاعمال الى تحويل السير من المسلك الشرقي الى المسلك الغربي في محلة الكوكودي حتى مطعم الساحة.

يرجى من المواطنين الكرام اخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، تسهيلا لحركة المرور ومنعا للازدحام”.