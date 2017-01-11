تدابير سير على أوتوستراد شكا البترون لصيانة جسر كفريا من 13 لغاية 27 الحالي

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “ستقوم إحدى الشركات المتعهدة بأعمال صيانة وترميم لجسر كفريا، اعتبارا من تاريخ 13/1/2017 حتى تاريخ 23/1/2017 وذلك بشكل يومي من الساعة 7.00 لغاية الساعة 16.00.

سيتم في خلال هذه الاشغال تحويل السير على مسرب واحد من المسلك الشرقي لأوتوستراد شكا – البترون، علما انها لن تؤدي إلى منع المرور.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، تسهيلا لحركة المرور ومنعا للازدحام”.