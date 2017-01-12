تحقيق مزدوج مع جيرارد بيكيه

اعلنت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم عن فتحتها تحقيقين مع مدافع برشلونة الإسباني الدولي جيرارد بيكيه عقب تصريحاته المثيرة للجدل ضد حكمي مباراتي فريقه أمام أتلتيك بيلباو وفياريال في الأسبوع المنقضي .

واوضحت مصادر صحفية أن بيكيه سيخضع أمام لجنة استماعٍ للدفاع عن نفسه تجاه تلك الاتهامات .