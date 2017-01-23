تحقيق باختطاف مدنيين.. والقوات العراقية تكمل معارك الموصل

نفت وزارة الدفاع العراقية الاثنين، ما اعلنته في وقت سابق عن قبام القوات العراقية بالسيطرة بالكامل على شرق الموصل وذلك بعدما طردت عناصر تنظيم “داعش” الارهابي، من آخر جيب لهم شرق نهر دجلة.

وكانت الوزارة قالت في بيان “تمكنت القوات المسلحة من تحرير الساحل الأيسر لمدينة الموصل بشكل كامل ولم يتبقى سوى الإعلان الرسمي للقائد العام للقوات المسلحة، بعد أن كبدت العدو خسائر كبيرة بالأرواح والمعدات..”.

وأضاف البيان أن القوات “تباشر بإزالة العبوات والمتفجرات وتنظيف الدور والمباني وفتح الطرق ومسك الأرض ونشر نقاط عسكرية لمنع الخروقات وتفويت الفرصة على الإرهاب الذي يعيش حالة انهيار وتشتت بعد الخسائر الأخيرة..”.

وكانت وكالة “أنباء الإعلام العراقي” قد قالت إن القوات العراقية اقتحمت “منطقة الرشيدية آخر معقل لعصابات داعش الارهابية في الساحل الأيسر لمدينة الموصل”.

من جهة ثانية، أمر رئيس مجلس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، بفتح تحقيق في اتهامات لأفراد من قوات الأمن العراقية وميليشيات الحشد الشعبي الطائفية باختطاف مدنيين والإساءة إليهم في إطار حملة لاستعادة مدينة الموصل من تنظيم داعش الإرهابي.

وذكر بيان رسمي أن العبادي دعا القادة الميدانيين إلى التأكد من عدم انتهاك حقوق الإنسان، تحت ستار عمليات الحرب، وفق ما نقلت رويترز.

وأورد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أن العبادي أمر “بتشكيل لجنة للتحقيق في حالات اختطاف وإساءة وتجاوز على مدنيين في بعض مناطق محافظة نينوى من قبل مجاميع تستغل اسم القوات الأمنية والحشد.” في إشارة إلى الحشد الشعبي الذي يضم فصائل شيعية متحالفة مع حكومة بغداد.

وكانت منظمة العفو الدولية، أكدت بداية الشهر الجاري أن وحدات الحشد الشعبي شاركت في “نمط ممنهج من الانتهاكات” منها الاختفاء القسري والتعذيب والقتل خارج إطار القانون واستهداف السنة.