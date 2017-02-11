تحطم مروحية للجيش الليبي ومقتل طاقمها

أعلنت وكالة الأنباء الليبية، السبت، عن ان طائرة هليكوبتر تابعة للجيش من طراز إم.آي-35 تحطمت جنوب رأس لانوف، مما أسفر عن مقتل طاقمها المؤلف من 3 أشخاص.

وذكرت الوكالة أن القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، قدم التعازي في ضحايا “الطائرة العمودية “mi 35” التي سقطت أمس الجمعة”.

وأضافت أن طاقم الطائرة “هم عميد طيار مؤمن الدرسي، ومساعد الطيار المبروك الجبالي الدرسي، وفني طيار إبراهيم بدر الدرسي”.

وشارك “الفريق أمس الجمعة في الغارات الجوية التي تستهدف مجموعات تابعة لمليشيا سرايا الدفاع عن بنغازي أثناء تقدمها في اتجاه حقلي الغاني و المبروك شرقي منطقة الجفرة”، وفق الوكالة.