تحطم طائرة عسكرية روسية متجة للاذقية وعلى متنها 91 شخصا

بعد تحطم طائرة عسكرية روسية متجهة الى اللاذقية، أعلنت موسكو الاحد، أنه تم تحديد موقع تحطمها في البحر الأسود قبالة شواطئ منتجع سوتشي.

وأشارت وكالة الانباء الروسية الى أن طاقم البحث استطاع تحديد موقع تحطم الطائرة، مشيرة الى انه تم العثور على حطام الطائرة التابعة لوزارة الدفاع قرب ساحل سوتشي.

وأشارت المعلومات الأولية إلى أن الطائرة تحطمت بسبب عيب تقني.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق اليوم، اختفاء طائرة عسكرية متجهة إلى سوريا وعلى متنها 91 شخصا من على شاشات الرادار، 83 عسكرياً و8 من الطاقم بعد إقلاعها من مدينة ادلر على البحر الأسود في جنوب البلاد ومتجهة إلى سوريا، وفقاً لوكالة “انترفاكس”.

وقالت الوزارة إن فرق الإنقاذ أرسلت للبحث عن الطائرة وهي من طراز توبوليف تو-154. وقد تم العثور على أجزاء منها في البحر الأسود.

وأضافت أن الطائرة أقلعت في الفجر من ادلر في جنوب منتجع سوتشي على البحر الأسود في رحلة روتينية إلى قاعدة حميميم الجوية في اللاذقية.

وذكرت وكالة “تاس” الروسية أن من بين الركاب على متن الطائرة -وهي من طراز توبوليف 154 وتابعة لوزارة الدفاع- قائد الشرطة العسكرية الروسية في الوزارة الجنرال فلاديمير إيفانوفسكي.

وكانت الطائرة الروسية تحطمت اليوم الأحد، بعد إقلاعها من سوتشي، في جبال إقليم كراسنودار وعلى متنها 91 شخصاً.