تحرير 3 احياء جديدة غرب الموصل.. ونزوح 200 ألف مدني

حرّرت الشرطة الاتحادية العراقية ثلاثةَ احياء في غرب الموصل، فيما اقتحمت الشارع الرابط بين بغداد والموصل.

وأشارت مصادر عسكرية إلى أن حي الطيران في مركز مدينة الموصل، بات بكامله تحت سيطرة القوات العراقية، بحسب تأكيدات مغاوير الشرطة التحادية، حيث مباني الحكومة المحلية ومجلس المحافظة ومبنى القنصلية التركية.

ووسط اشتباكات عنيفة مع مسلحي “داعش”، مصحوبة بمحاولة تفجير عشر سيارات مفخخة نشرها التنظيم في ارجاء المنطقة، ابطلتها قوة المغاوير، باستثناء واحدة ادت انفجارها الى مقتل شرطيين وجرح خمسة تمكنت القوات العراقية من اعادة السيطرة على المنطقة بالكامل.

كما اعلنت الشرطة فرض سيطرتها على الشارع الرئيسي الرابط بين بغداد والموصل، تمهيدا لاقتحام منطقة الموصل جنوب المدينة، بعد اشتباكات عنيفة مع “داعش”، ما أسفر عن مقتل نحو عشرين من أبرز قيادات التنظيم، بينهم انتحاريون، واسفرت المواجهات عن اعتقال سبعة من عناصر “داعش” المتشددين، خلال محاولة هروبهم في محلات تجارية بالشارع الرئيس. كما اقتحمت القوات الأمنية منطقة المنصور، كبرى مناطق الضفة الجنوبية، وتخوض معارك مع داعش داخل المنطقة، بالتزامن مع فتح ممرات آمنة لنزوح المدنيين في اتجاه منطقة الرسالة والطيران جنوب مدينة الموصل.

هذا وكانت القوات العراقية المشتركة دخلت باسناد جوي، مناطق العبور والكور وحي الطرب وتلول عطشانة، فضلاً عن محطة كهرباء اليرموك في الجانب الأيمن لمدينة الموصل. وباتت على مسافة قليلة من منطقة جامع النوري، الذي شهد الظهور الأول واليتيم لزعيم داعش أبوبكر البغدادي عام 2014.

فيما ذكر مصدر عسكري، ان الشرطة الاتحادية ووحدة الرد السريع التابعة لوزارة الداخلية، سيطرت على منطقة حاوي الجوسق، القريبة الى المطار، كما على حي المأمون الملاصق لمعسكر الغزلاني، واجزاء من منطقة وادي حجر شمالاً.

انسانياً، تتوقع وزارة الهجرة والمهجرين، نزوح 200 ألف مدني من الجانب الغربي لمدينة الموصل مركز محافظة نينوى، مع استمرار العمليات العسكرية. واعلنت أن ما يقارب 12 ألف وحدة إيواء طارئة أنشأت في مخيمات الإيواء القريبة من مناطق العمليات، وتكفي لاستيعاب 100 ألف نازح كما وعدت الوزارة بإجراءات سريعة لاستيعاب البقية وفقا للمعطيات الميدانية.