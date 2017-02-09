تحذير من تناول الوجبات الخفيفة أثناء السير!!

حذر أطباء أميركيون من تناول الطعام أثناء السير، إذ اعتبروها عادة سيئة تنجم عنها مضاعفات سلبية على صحة الإنسان، لأن تناول الوجبات الخفيفة أثناء المشي غالباً لا يراعي قواعد النظافة.

وأشار موقع “هافينغتون بوست” إلى أن الاطباء وخبراء التغذية ينصحون بضرورة التخلي عن عادة الأكل في أثناء السير، لأن اعتماد هذا الأسلوب في الأكل بصفة دورية يساهم في تفاقم التهابات وقرحة المعدة.

وأضاف الأطباء أن الإنسان يعجز عادة عن مضغ الطعام جيداً أثناء السير، مما يعرضه إلى المعاناة من سوء الهضم وحرقة المعدة والشعور بعدم الارتياح طوال اليوم، بالإضافة إلى إبطاء التمثيل الغذائي الذي ينتج عنه إفراز كميات مضاعفة من الدهون داخل الجسم، وزيادة الوزن.

ومن جهة ثانية، أكد خبراء التغذية أن تناول الوجبات الخفيفة أثناء السير، له ايجابيات محدودة للغاية، منها توفير الوقت، فتناول الطعام أثناء السير أفضل من البقاء من دون طعام بتاتاً، خصوصاً في وجبة الفطور أو الغداء.