تحذير من المماطلة في الانتخابات.. والحريري مرتاح للاجواء السياسية

الرئيس الحريري يعرب عن ارتياحه للاجواء السياسية، ويأمل انسحابَ التوافق على تنفيذ المزيد من المشاريع الحيوية والضرورية للبلد.

اعرب رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الاثنين، عن ارتياحه للاجواء السياسية السائدة في البلد وعودة المؤسسات الدستورية للعمل بشكل طبيعي، وقال إن الحياة السياسية عادت الى دورتها، وكما يلمس الناس الامور في طريق التحسن المتواصل ونأمل ان ينسحب التوافق السياسي السائد حاليا على تنفيذ المزيد من المشاريع الحيوية والضرورية لا سيما في الميناء وطرابلس والشمال.

وجاء كلامه خلال استقباله في السراي الحكومي رئيس بلدية الميناء عبد القادر علم الدين واعضاء المجلس البلدي.

بدوره، أكد النائب بطرس حرب بعد لقائه والنائب سامر سعادة رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة على ضرورة إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها إذا لم يحصل توافق على أي مشروع قانون للإنتخاب، وعدم تأجيلها لاي سبب من الاسباب.

من جانبه، إعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن الوصول إلى موعد الإنتخابات النيابية من دون إقرار قانون إنتخابي جديد، هو عيب وطني كبير.

وأضاف:” نحن نعمل مع “التيار الوطني الحر” للوصول إلى خطوة سياسية لمنع التمديد ولإجراء الإنتخابات النيابية بحسب قانون جديد، وأزمة الإنتخابات النيابية هي أزمة سياسية وليست تقنية والخبراء يستطيعون إعطاء رأيهم بالقانون ولكن الحل الأخير هو للقوى السياسية، وبعد الإنتهاء من قانون إنتخاب عادل نصل إلى مجلس نيابي يمثل قدر الإمكان جميع الأطراف، بعدها نذهب إلى مراحل أخرى”.

كذلك حذر حزب الكتائب اللبنانية خلال اجتماع مكتبه السياسي برئاسة النائب سامي الجميل من “المماطلة في إقرار قانون جديد للانتخابات، فيما بدأ العد العكسي لانتهاء مهلة دعوة الهيئات الناخبة لإقرار هذا القانون”، مشيرا إلى أنه “سيكثف الحزب جهوده مع جميع المعنيين بدءا برئيس الجمهورية، وصولا إلى إقرار قانون انتخابات عصري يضمن صحة التمثيل ويحفظ تنوع المجتمع وتعدديته السياسية”.

كما استهل مساعد وزير الخارجية الايرانية حسين أمير عبد اللهيان زيارته إلى بيروت، بلقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، وهنأ اللبنانيين بإنتخاب رئيس للجمهورية، مشدداً على أهمية العمل لمواجهة المجموعات الارهابية المتطرفة.