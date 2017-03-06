تحذير من الفراغ.. والكتائب: استهتار السلطة يهدد كيان الدولة

بحث رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة الاثنين، بقانون الإنتخاب والمواعيد الدستورية مع النائب بطرس حرب الذي شدد على اهمية إجراء الإنتخابات في موعدها، محذرا من اسقاط النظام البرلماني في حال الوقوع بالفراغ.

هذا وأكد الرئيس ميشال عون ان “لبنان الذي استعاد عافيته، ماض في مسيرة النهوض وفي تعزيز مؤسساته الدستورية”، لافتا الى ان “الانتخابات النيابية المقبلة ستكون مناسبة يعبر خلالها اللبنانيون عن خياراتهم بحرية وديمقراطية ليكون تمثيلهم في الندوة البرلمانية متناغما مع تطلعاتهم”.

وقال حرب: “من الطبيعي في الظروف الحالية التي يمر فيه البلد والازمة المتعاظمة التي يمر فيها نظامنا السياسي ان أجتمع مع دولة الرئيس للتشاور. وقد بحثت معه في الازمة السياسية المرتبطة بقانون الانتخابات وباجراء الانتخابات، والموقف الذي اتخذ لحث الجميع على اقرار قانون جديد هو مطلبنا جميعا، الا انه يخشى ما يخشى مع قرب موعد انتهاء ولاية مجلس النواب ان يقع البلد في الفراغ وان يؤدي هذا الامر الى ضرب نظامنا السياسي وقواعده بكاملها والى تفريغ النظام من السلطة التشريعية التي هي أم السلطات، والى حصر السلطة بالسلطة التنفيذية ورئيس الجمهورية، وهذا طبعا يعطل امكانية المساءلة والمراقبة والمحاسبة والى اسقاط النظام البرلماني”.

واضاف: “كان هذا الامر موضع بحث بيني وبين دولة الرئيس وما يجب اتخاذه من تدابير لكي تجري الانتخابات في الموعد المحدد لها، اي الموعد الذي حدده وزير الداخلية في 21 أيار المقبل قبل شهر رمضان. كذلك تطرقت مع دولته الى ان المهلة لاجراء الانتخابات في هذا الموعد قد سقطت لان المطلوب دعوة الهيئات الانتخابية قبل 90 يوما. واذا ما تقرر اجراء الانتخابات بعد 21 أيار للمحافظة على المهلة قبل 20 حزيران فأن السؤال الذي يطرح هل يمكن اجراء الانتخابات في شهر رمضان ام لا؟ وهناك نوع من التوجه لتفادي الوقوع في الضرر والفراغ واسقاط النظام، فاذا كانت المسألة تستدعي هذا التدبير الاستثنائي فأنه لا يجب ان نتردد في القيام به لانه لا يجب ان نؤجل الانتخابات مرة اخرى من دون سبب او لانه لم يحصل اتفاق على قانون انتخاب”.

وتابع: “طبعا، انا اتمنى ان يحصل اتفاق على قانون جديد، ولكن اذا ما تعثر هذا الامر لسبب لا نعلمه، وأصلا ليس لنا علاقة به، فانني اعتبر انه من الواجب ان نقوم بواجباتنا ومسؤولياتنا بالدعوة الى اجراء الانتخابات في موعدها الدستوري والا يكون هناك فراغ في النظام السياسي وانقلاب في النظام السياسي”.

من جهته، بحث المكتب السياسي لحزب الكتائب برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل في اجتماعه الاسبوعي في اخر المستجدات، واصدر بعده بيانا اشار فيه الى ان “السلطة السياسية وصلت في استهتارها بالدستور والمهل والقوانين إلى حدود التهديد الوجودي للدولة والكيان. ولا تزال السلطة السياسية بشقيها التنفيذي والتشريعي محجمة عن إقرار قانون للانتخابات بحجج وذرائع واهية تعكس إرادة مكشوفة في منع الشعب اللبناني من تقرير مصيره عبر انتخابات حرة على أساس قانون يؤمن صحة التمثيل”.

واعتبر ان “وقوف المجلس النيابي موقف المتفرج على عجز الحكومة، وهو المخول مراقبة أعمالها ومحاسبتها، يحمله مسؤولية وطنية ودستورية وتاريخية ما لم يضع يده بسرعة على ملف قانون الانتخاب ووضع الاقتراحات على جدول أعماله لإقراره”.

من جهة ثانية، أعلن المجلس السياسي للتيار الوطني الحر انه وضع سقفا زمنيا للوصول إلى قانون الانتخاب، وبعدها سيضع كل الأمور بتصرف الشعب اللبناني.