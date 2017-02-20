تحذير من التلاعب بالمهل الدستورية.. وعون: لانجاز قانون حضاري

جدّد رئيس الجمهورية ميشال عون الاثنين، تأكيده المضي حتى النهاية لإنجاز قانون جديد، في وقت تحدث وزير الإعلام ملحم الرياشي عن عمل جدي لإنجاز القانون.

واكد عون خلال استقباله رئيس المجلس العام الماروني وديع الخازن انه ماض حتى النهاية في انجاز قانون انتخابي جديد يراعي التعبير عن وجه لبنان الحضاري والتاريخي، لافتا الى ان لا قيمة للبنان الا في بعده الذي عبر عنه قداسة البابا يوحنا بولس الثاني بكلمتين: بأنه دور ورسالة.

في سياق متصل، حضر قانون الإنتخابات ايضا في لقاء رئيس الجمهورية مع الرياشي الذي اكد ان هناك عملاً جدياً على انجاز قانون للإنتخاب. واطلع رياشي الرئيس عون على الواقع الاعلامي في لبنان والمؤسسات الاعلامية الرسمية ووضع تلفزيون لبنان وسلمه نسخة عن مشاريع القوانين التي رفعتها الى مجلس الوزراء من اجل دعم الصحافة بشكل عام والصحافة المطبوعة بشكل محدد، كما استأذنه في السفر الى كندا حيث سيلتقي ابناء الجالية اللبنانية في مونتريال.

وقال الوزير بعد اللقاء: “نحن بصدد اعداد كامل لانجاز ملف مجلس ادارة تلفزيون لبنان في أسرع وقت، وعلى ابعد تقدير في العاشر من اذار تكون الامور قد انتهت”.

وأضاف: “كان فخامة الرئيس داعما تماما للمشاريع التي رفعتها الى مجلس الوزراء لا بل مشجعا عليها لان فيها دعما للصحافة التي هي العنوان الاساسي للبنان، والعنوان الاستراتيجي للديموقراطية”.

وعن جلسات اعداد قانون للانتخاب، أكد الرياشي أنه “طرحنا ذلك، ورئيس الجمهورية كما رئيس الحكومة متجاوب، وعندما ننتهي من الموازنة هذا الاسبوع هناك مهلة حث اضافية كما حكي حتى 18 اذار. هناك عمل جدي على انجاز قانون للانتخاب”.

من جهة ثانية، نفذ تحالف “برلمان لكل البلد”، وقفة احتجاجية قرب السراي الكبير للمطالبة بتوقيع دعوة الهيئات الناخبة والبدء بالتحضير لإجراء الانتخابات بموعدها.

ورفض التحالف التلاعب بالمهل الدستورية، داعياً الى اجراء الانتخابات في مواعيدها وفق القانون النافذ ايا كان القانون.

وأكد الناشطون اللجوء إلى الشارع في خطوات تصعيدية، ما لم تتحقق مطالبهم.