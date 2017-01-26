تحذير من إقامة مناطق آمنة.. وداعش يسيطر على قرى بريف حلب

حذرت روسيا من عواقب إقامة مناطق آمنة في سوريا، وكشفت إن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لم تشاورها قبل أن تعلن هذه الخطة.

بدوره، أعلن وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون أن بلاده “منفتحة بشأن جدول زمني لتخلي الرئيس السوري بشار الأسد عن السلطة”، ولم يستبعد الانضمام إلى روسيا في العمل العسكرى ضد مقاتلي تنظيم داعش”.

وتساءل في تصريح له أمام النواب البريطانيين عما إذا كانت إدارة دونالد ترامب تدرك تماما حجم النفوذ الإيراني في سوريا وقيمة الاتفاق النووي الذي أبرم بين طهران والقوى العالمية الكبرى، مشددا على أنه “لا توجد خيارات جيدة في سوريا. لقد ظللنا نصر لفترة طويلة على شعار ينادي بضرورة رحيل الأسد ولم نتمكن في أى مرحلة من المراحل من تحقيق ذلك”.

وأعلن أنه “إذا كان هناك إمكانية لترتيب مع الروس يسمح للأسد بالتحرك صوب الخروج ويقلص في نفس الوقت نفوذ الإيرانيين في المنطقة بالتخلص من الأسد ويسمح لنا بالانضمام مع الروس في مهاجمة داعش واجتثاثها من على وجه الأرض فربما يكون ذلك سبيلا للمضي قدما”.

وأضاف “وجهة نظرنا هي أن الأسد يجب أن يرحل وهو موقفنا منذ فترة طويلة. لكننا منفتحون بشأن كيفية حدوث ذلك والجدول الزمني لحدوثه”، معتبرا أن “ادارة ترامب يجب أن تدرك أن أي اتفاق مع روسيا بشأن إنهاء الصراع السوري سيشمل أيضا تسوية مع إيران”.

ميدانياً، سيطر تنظيم “داعش” على قرى عدة في بلدة خناصر بريف حلب الجنوبي الشرقي إثر اشتباكات عنيفة مع الجيش السوري، وبذلك يكون التنظيم استطاع قطع طريق خناصر أثريا الاستراتيجي للقوات الحكومية.

وأفادت مصادر محلية بشن التنظيم هجوما على المنطقة أعقبه اشتباكات عنيفة مع الجيش السور، وانتهى بسيطرة التنظيم على قرى رسم النفل والشلالة والراهب والرويهب والهواز والمزرعة شمالي خناصر، كما سقط قتلى وجرحى في صفوف الطرفين.