تحذير للنساء من السراويل الضيقة!

ذكرت مجلة “فرويندين” الألمانية أن بعض تصاميم السراويل قد تؤذي صحة المرأة، مثل سروال الجينز الملتصق بالجسم (سكينيskinny) وسروال “الليجنزleggings”.
وأوضحت المجلة في موقعها على الإنترنت أن “السكيني” يمكن أن يضغط على الأعصاب في منطقة الأربية (المنطقة بين البطن والفخذ على جانبي الجسم، وعلى جانبي منطقة العانة) وكذلك الأعصاب في السيقان، مما يُحدث خللا في تدفق الدم، وهو ما تترتب عليه أضرار عضلية وتورمات وإحساس بالخدر.
كما يكون هناك خطر أن تحتك خامة الجينز بالجلد وتجعله عُرضه للعدوى, لذا من الأفضل أن يحتوي السروال الضيق على جزء مرن مع مراعاة غسله بانتظام.
وكلما كان السروال ملتصقا بالجسم كان أكثر خطورة على الصحة، لأنه يحتك بالجلد بصورة أكبر ويتشبع بالعرق والزيوت كما هو الحال مع “الليجنز”, وفي حال ارتداء “الليجنز” عدة مرات متتالية دون غسل، يرتفع خطر إصابة المرأة بعدوى فطرية.
المصدر: الجزيرة
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