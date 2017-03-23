تحذير للنساء من السراويل الضيقة!

ذكرت مجلة “فرويندين” الألمانية أن بعض ‫تصاميم السراويل قد تؤذي صحة المرأة، مثل سروال الجينز الملتصق بالجسم ‫(سكينيskinny) وسروال “الليجنزleggings”.

‫وأوضحت المجلة في موقعها على الإنترنت أن “السكيني” يمكن أن يضغط على ‫الأعصاب في منطقة الأربية (المنطقة بين البطن والفخذ على جانبي الجسم، ‫وعلى جانبي منطقة العانة) وكذلك الأعصاب في السيقان، مما يُحدث خللا في ‫تدفق الدم، وهو ما تترتب عليه أضرار عضلية وتورمات وإحساس بالخدر.

‫كما يكون هناك خطر أن تحتك خامة الجينز بالجلد وتجعله عُرضه للعدوى, لذا من الأفضل أن يحتوي السروال الضيق على جزء مرن مع مراعاة غسله ‫بانتظام.

‫وكلما كان السروال ملتصقا بالجسم كان أكثر خطورة على الصحة، لأنه يحتك ‫بالجلد بصورة أكبر ويتشبع بالعرق والزيوت كما هو الحال مع “الليجنز”, وفي ‫حال ارتداء “الليجنز” عدة مرات متتالية دون غسل، يرتفع خطر إصابة المرأة ‫بعدوى فطرية.

المصدر: الجزيرة