تحذير.. لا تتناولوا هذه الأطعمة على معدة فارغة!

هناك مجموعة من المأكولات هي صحية في المبدأ، لكنها قد تترك أثراً سيئاً في حال تناولها على معدة فارغة. إليكم مجموعة من الأطعمة الصحية التي يجب تجنبها صباحاً:

– الكيوي: رغم غناه بالفيتامين سي، يحتوي على نسبة مركزة من الاحماض وبالتالي يضر بالمعدة في حال تناوله صباحا.

– الخيار: رغم غناه بالسوائل والفيتامينات وانخفاض معدل السعرات الحرارية، يسبب انتفاخاً في المعدة في الصباح.

– اللبن: رغم غناه بالبكتيريا الجيدة، فإنه على معدة فارغة يزيد معدل الحموضة.

– الطماطم: رغم غناها بمضادات الاكسدة والفيتامينات، فإنها لا ترفع فقط حموضة المعدة إنما تسبب الألم أيضاً.

– الحلويات: تسبب الحلوى رفع مستوى الإنسولين في الدم وبالتالي فبعد مضي نصف ساعة الى ثلاثة ارباع الساعة، ستشعر بجوع قوي وهبوط في النشاط.

– عصير البرتقال: تجنبوا شربه صباحا. فرغم غناه بالفيتامين سي، يسبب التهابات في المعدة كما يرفع مستوى الحموضة.

– القهوة: تسبب آلام حادة في المعدة، لذلك فمن المهم تناول طعام الفطور أولاً.