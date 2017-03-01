تحذير – قلة النوم تسبب البدانة!!

أشارت دراسة طبية في هولندا بأن ثلث المراهقين في سن 16 وأكثر من ربع الأطفال في سن 14 عاما في أمستردام لا يحصلون على القسط الكافي من النوم، مما يسبب البدانة وفرط النشاط وحتى الغباء والتعثر الدراسي، حيث تعاني الفتيات من هذه الأعراض أكثر من الأولاد.

وقال الدكتور إد دي براون المتخصص في علم النفس العصبي لصحيفة “بارول” الهولندية، إن قلة النوم يمكن أن تسبب عدة مشكلات، حيث يتصف الأطفال بسرعة الغضب وحدة الطباع، بل قد يصل الأمر إلى إصابتهم بالاكتئاب والقلق ومتلازمة نقص الانتباه.

بينما قال الطبيب هانز هامبورغر في المركز الطبي “بورهافه” في أمستردام للصحيفة، إن هذا الوضع يمكن أن يؤدي إلى تعثر الطفل دراسيا، بل ويمكن أن تسبب إصابة الطفل بالبدانة، وباختصار يجعل النقص المزمن في النوم الأطفال بدناء وأغبياء ويعانون من فرط النشاط.