تحذير.. حفاضات الأطفال تحتوي على مواد سامة!

أكد تحقيق نشرته المجلة الفرنسية “60 مليون مستهلك” احتواء عدد من حفاضات الأطفال على مواد سامة، وفحص التحقيق مكونات 12 علامة تجارية للحفاضات التي توزع في مختلف دول العالم.

وكشفت النتائج عن وجود بقايا “مواد سامة” فى 10 منتجات، بحسب ما نشره موقع le figaro الفرنسي.

وقال إنه حسب القائمين على هذه الدراسة فإن الطبقات التي تحمي أرداف الرضَّع تحتوي على بقايا المبيدات، مثل: الغليفوسات (العنصر النشط فى مبيدات الأعشاب الشهيرة herbicide)، والديوكسين، والهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات، وآثار من مركبات عضوية متطايرة.

وكانت الوكالة الدولية لأبحاث السرطان قد صنفت مادة الغليفوسات “كمادة مسرطنة للإنسان”، وحذرت المجلة الشهرية من أن وجود مثل هذه المواد السامة في المنتجات شيء غير مقبولٍ.

ونددت المجلة الفرنسية بعدم شفافية الشركات المصنعة، إذ قالت إن إحدى الشركات الرائدة في هذا المجال تكتفي بوضع عبارة “ناعم كالحرير” على غلاف المنتج، بينما تتكون الحفاضات الآمنة من السيليلوز، وهو المركب الأساسي في الخلايا النباتية.