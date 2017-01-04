تحديد هوية منفذ هجوم اسطنبول.. واردوغان: سنبقى صامدين

بعد أيام على العمل الارهابي، أكدت السلطات التركية اليوم الأربعاء أنها كشفت هوية منفذ الاعتداء على ملهى في اسطنبول ليلة رأس السنة علما بانه لا يزال فاراً، فيما اعتبر الرئيس رجب طيب أردوغان أن الهجوم يرمي الى اثارة الانقسام في المجتمع التركي.

واعتبر الرئيس التركي ان الاعتداء الذي اعلن تنظيم “داعش” الارهابي مسؤوليته عنه، “يهدف الى اثارة انقسام في المجتمع التركي وتعميق خطوط الصدع “.

وقال في اول كلمة يلقيها منذ الاعتداء الذي اسفر عن 39 قتيلاً إن “هذا الهجوم يهدف الى اثارة انقسام واستقطاب في المجتمع، هذا واضح جدا، وسنبقى صامدين وسنحافظ على هدوئنا”.

وأضاف: “لن تسقط البلاد في شرك هذه اللعبة”، مشددا على أن تركيا آمنة.

لكن الرئيس التركي سعى إلى الطمأنة واكد انه “ليس من تهديد منهجي لنمط حياة أحد في تركيا. لن نسمح بحدوث ذلك”، مضيفاً “سنبقى صامدين وسنحافظ على هدوئنا”.

بدوره، قال وزير الخارجية مولود تشاووش اوغلو لوكالة أنباء “الأناضول”: “تم التعرف على هوية منفذ اعتداء اسطنبول الإرهابي” من دون كشف اسمه.

وأورد الاعلام أنه تم اعتقال 20 شخصاً على الأقل يشتبه بعلاقتهم بالتنظيم المتطرف في مدينة ازمير غرب تركيا، فيما تسعى السلطات الى معرفة ما اذا كان لدى الرجل شركاء.

وقالت الوكالة إن هؤلاء يتحدرون من بلدان في آسيا الوسطى وسوريا. وأعلن الاعلام التركي ان منفذ الاعتداء قد يكون من قرغيزستان أو اوزبكستان.

مع توقيفات اليوم يرتفع عدد الموقوفين الى 36 شخصاً على الاقل في اطار التحقيق، بينهم زوجة منفذ الاعتداء.

ونقلت صحف تركية عن بيان للشرطة إفادة زوجة المشتبه به، التي قالت إنها لم تكن على دراية بانتماء زوجها لتنظيم “داعش” الإرهابي.

وأضافت الصحيفة أن الزوجة لا تزال قيد الاحتجاز، وأكدت أنها علمت بالهجوم الذي استهدف الملهى شأن كل المتابعين، من خلال ما بثته قنوات التلفزيون.