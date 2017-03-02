تجارب برشلونة: رايكونن يتصدر اليوم الاخير ومرسيدس تكتفي بالمركز الثامن

وضع الفنلندي كيمي رايكونن فريقه فيراري في الصدارة، مع نهاية اليوم الأخير من التجارب الشتويّة الأولى لموسم 2017 من بطولة العالم للفورمولا واحد الذي خُصّص بالأساس لاختبار إطارات الأمطار.

واستغلّ الفنلندي المسار الجاف ليُسجّل أسرع زمنٍ على متن الإطارات الليّنة “سوفت” حيث بلغ توقيته 1:20.872 دقيقة، مكملًا في الوقت ذاته 85 لفّة، فيما حصل سائق فريق ريد بُول ماكس فيرشتابن على المركز الثاني متخلفا عن رابكونن بفارقٍ قارب التسعة أعشارٍ من الثانية، وفي حين، تمكّن جوليون بالمر سائق رينو من اقتناص المركز الثالث بفارق 0.009 ثانية عن فيرشتابن.

وبرز في المركز الرابع رومان غروجان سائق فريق هاس، بعدما تمكن وحده من بين المنافسين، تجاوز عتبة الـ 100 لفّة هذا اليوم وتسجيل توقيت وقدره 1:22.309 دقيقة.

بدوره، حل أنطونيو جيوفينازي على متن سيارة ساوبر في المركز الخامس ونجح في التقدّم على سيرجيو بيريز سائق فورس إنديا الذي جاء سادسا. وفي المركز السابع، جاء ستوفيل فاندورن سائق مكلارين، بينما اكتفى فالتيري بوتاس بالمركز الثامن بفارق أكثر من ثانيتين عن المتصدّر رايكونن، في ظل مشكلة كهربائية غيبت مرسيدس عن الحلبة لأكثر من ثلاث ساعات، وأجبرت لويس هاميلتون على الغياب عن التجارب.

وحل نيكو هلكنبرغ السائق الاخر لرينو في المركز التاسع، بينما سجل فريق تورو روسو يوما كارثيًا، مع اكتفاء سائقه الروسي دانيال كفيات بلفة واحدة، إثر مشكلة وحدة الطاقة واضطراره لتغيير المحرك، وبقاء السيارة مفكّكةً وطاقم الفريق يعمل عليها طيلة اليوم.