تبرئة مبارك من تهم قتل المتظاهرين.. والسيسي: لا نتدخل بالأزمة السورية

برأت محكمة النقض المصرية الخميس، الرئيس المصري السابق حسني مبارك من تهمة الاشتراك في قتل متظاهرين أثناء ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011.

ويعد هذا الحكم نهائيا وغير قابل للطعن به أمام أي جهة قضائية، باعتبار ان محكمة النقض هي الأعلى درجة في القضاء المصري.

وكان مبارك نفى التهمة الموجهة اليه، لدى مثوله اليوم للمرة الاولى امام محكمة النقض.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد حكمت على مبارك في “يونيو 2012” بالسجن المؤبد، بعد أن أدانته بتهم تتصل بقتل 239 متظاهرا، لكن محكمة النقض ألغت الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة.

وقضت الدائرة الجديدة عام 2014 بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضده، لكن النيابة طعنت على الحكم أمام محكمة النقض التي قبلت الطعن في مايو الماضي وقررت إعادة المحاكمة للمرة الثانية والأخيرة على أن تعقد أمامها.

في سياق منفصل، دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الدول التي تدعم الإرهاب في المنطقة للتوقف عن ذلك، مشيرا إلى أن مصر تدعم الجهود المبذولة للقضاء على الجماعات المتطرفة.

وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في القاهرة إن مصر ملتزمة بمبدأ عدم التدخل بالأزمة السورية.

من جانبها، قالت ميركل إن الحل العسكري لن ينهي الأزمة في سوريا، مؤكدة دعم بلادها للتوصل الى حل سياسي تحت مظلة الأمم المتحدة.

وشددت المستشارة الألمانية على أهمية الجهود المشتركة في حماية الحدود المصرية الليبية، التي يستغلها تجار البشر في الهجرة غير الشرعية.

وأوضحت أن البلدين ناقشا سبل تطبيق تكنولوجيا جديدة لمراقبة الحدود البرية، وإجراءات حماية السواحل ومراقبة عمليات الهجرة التي تنطلق منها إلى أوروبا.